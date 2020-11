O Município colocou nas principais artérias comerciais da vila iluminação alusiva à

Quadra Natalícia com o intuito de dinamizar e promover o comércio local.

Desta forma, pretende-se que o público percorra os espaços da vila e usufrua do encanto

e magia do Natal, incentivando à realização das suas compras no comércio local neste

momento difícil que a economia atravessa devido à pandemia Covid-19.

Haverá, ainda, música ambiente alusiva a esta quadra em diversos locais da vila.