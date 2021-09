IL – Assembleia Municipal – desafio para debate

Pedro Pereira, cabeça-de-lista da Assembleia Municipal pela Iniciativa

Liberal desafia os demais candidatos à AM dos outros partidos para um

debate sobre as propostas e políticas que defendem para o papel daquele

órgão de democracia local.

O jovem médico de 25 anos e membro da Coordenação da Iniciativa Liberal

Viseu afirma que “a Assembleia Municipal não pode continuar a ter um

estatuto de mero espectador sufragando as decisões camarárias

previamente negociadas, nem passar para um segundo plano na agenda da

campanha eleitoral”. Pedro Pereira aponta a necessidade de dar a

conhecer ao eleitorado viseense o que cada partido tem no seu programa

para melhorar a participação dos cidadãos neste órgão.

Dando como exemplo, a próxima sessão da AM que irá ter lugar no dia 10

de Setembro onde entre outros assuntos do maior interesse para o

concelho vai ser discutido e aprovado as “grandes opções do plano e

orçamento (3ª revisão) para 2021” ou alterações do IMI, contratações de

pessoal e outras medidas importantes sem que nada do que irá ser

discutido seja do conhecimento público. O candidato entende “está na

altura de ser discutido e mostrado aos viseenses as ideias que cada um

tem ou não tem para alterar este estado de coisas”.

A finalizar, Pedro Pereira deixou a disponibilidade para discutir com os

candidatos a sua visão para uma Assembleia Municipal transparente,

dinâmica e inovadora como consta do programa da candidatura Viseu Mais

Liberal, havendo disponibilidade e interesse das restantes candidaturas

para agendamento dum frente-a-frente em data e hora útil para todas as

candidaturas.