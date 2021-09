O candidato da Iniciativa Liberal à CMV, Fernando Figueiredo, questionouo Ministério do Ambiente quanto à gestão da água na região, nomeadamentequanto ao projeto e financiamento da barragem de Fagilde.

Vários munícipes tinham solicitado ao candidato que no debate da RTP

relembrasse a necessidade de neste mandato se encontrar uma solução

sustentável para a problemática da barragem com o paredão em fim de

vida, para que não se repita o problema da seca de 2017 e ser assegurado

o fornecimento continuo e em qualidade de água a Viseu, Mangualde,

Penalva, Sátão e Nelas. Em Julho de 2009 aquando da assinatura do

protocolo de criação da empresa plurimunicipal Águas de Viseu o Ministro

do Ambiente assumiu a disponibilidade do governo socialista para a

elaboração do projeto e financiamento da nova barragem.

Até ao momento a única resposta recebida foi o silêncio, demonstrativo

do desprezo a que o poder central, mandato após mandato, tem devotado a

Viseu.

A Iniciativa Liberal apela às entidades com responsabilidade na gestão

da água que adotem medidas potenciadoras do seu armazenamento, que

combatam as perdas do sistema de abastecimento mantendo as condutas em

bom estado e as linhas de abastecimento controladas e que em simultâneo

apliquem medidas simples como em todos os equipamentos desportivos

incorporar reservatórios de recolha de água pluvial das estruturas

cobertas adjacentes a estes espaços para utilização em regas ou eliminar

a rega desses espaços verdes durante o dia e com uma temperatura do ar

elevada passando-a para o horário noturno, como já acontece nalguns

locais da cidade.

Da mesma forma apela aos utilizadores que adotem comportamentos de

poupança e que evitem desperdício.

A Iniciativa Liberal defende que é preciso ajustar o SMAS para que Viseu

possa fornecer este bem precioso e fundamental com qualidade e a preços

justos. Ainda se mantêm no SMAS métodos de cobrança de água, saneamento

e resíduos muito diferentes e disparidades de preço em função de várias

categorias. O sentimento geral é que a água é cara no concelho, que no

orçamento familiar é um esforço significativo, que certos serviços e

empresas são muito penalizadas nas taxas aplicadas e que até a qualidade

pode e deve ser melhorada. E, acresce que, quando o consumo mensal

aumenta, os preços disparam. Viseu não tem sabido fugir à regra das

taxas e taxinhas e as receitas do SMAS tem funcionado nalguns exercícios

anuais para tapar buracos orçamentais e não para melhorar e manter o bom

serviço à população!

Não se pode aceitar que um casal com um filho que precisa de gastar, em

média, 10 m3 por mês, na fatura anual de cerca de 240 euros tenha que

suportar cerca de 42,5% em taxas e taxinhas, ou que uma pequena empresa

de serviços pague 19,44 euros por 1m3 de água, onde neste valor só 1,79

euros se refere a consumo efetivo.

Mais, o serviço de resíduos, incluído na fatura, está dependente do

consumo de água, situação que a IL é contra dado que lixo não é água e

água não é lixo. Separar o consumo de água e a cobrança do serviço de

resíduos seria mais justo. Ao contrário do PS que ainda há dias defendia

distribuir sem nexo o dinheiro de todos com a ideia de subsidiar quem

cumpre com o seu dever de cidadania na reciclagem apropriada dos

resíduos, a Iniciativa Liberal defende a implementação do sistema PAYT

que dará lugar a um tarifário mais justo, origina uma tarifa mais baixa

para quem recicla e produz pouco lixo indiferenciado. É este o caminho

que a IL defende, menos taxas, melhor serviço!