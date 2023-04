III Trail do Varosa marcado para 01 de maio em Tarouca

O III Trail do Varosa vai realizar-se no dia 01 de maio, prometendo uma “incursão pela natureza” do concelho de Tarouca.

A organização garante “os melhores percursos numa incursão pela natureza” que levará os participantes “a descobrir cenários épicos”.

“Tem animação, tem cultura, tem os melhores reforços com os petiscos e iguarias locais, tem almoço-convívio e tem, acima de tudo, a garantia de uma experiência memorável que te vai fazer querer repetir”, sublinha.

A iniciativa prevê uma caminhada de 10 quilómetros, um míni ‘trail’ de 12 quilómetros e um ‘trail’ de 18 quilómetros.