II Feira Ibérica de Teatro no Fundão

A ESTE – Estação Teatral e o Município do Fundão irão promover, entre os dias 21 e 24 de julho de 2021, no Fundão, a II Feira Ibérica de Teatro.

Ao longo desta iniciativa de cooperação ibérica estarão presentes cerca de 150 profissionais do sector e foram registadas inscrições de 355 propostas de companhias oriundas de Portugal, Espanha, Argentina e Brasil, a partir das quais foram selecionados 18 espetáculos que farão parte do programa da feira e poderá consultar no documento em anexo e em www.feiraiberica.pt.

Nesta segunda edição da Feira Ibérica de Teatro do Fundão terão lugar os “Encontros Comerciais”, que são reuniões agendadas entre programadores e produtores interessados em abrir novas oportunidades de negócio.

Terá ainda lugar uma mesa redonda cujo tema será “cooperação ibérica e as redes de programação com instrumento de desenvolvimento de um mercado ibérico nas artes do espetáculo”, que irá contar com especialistas desta temática e contará com a presença do Diretor-Geral das Artes, Américo Rodrigues.

Este evento pretende consolidar a cidade do Fundão como palco de encontro das artes do espetáculo da Península Ibérica e irá decorrer de acordo com todas as indicações das Autoridades de Saúde.