Igreja Matriz de Castro Daire recebe encontro de cantares de Janeiras e Reis

A Igreja Matriz de Castro Daire acolhe no primeiro sábado do ano o XXIII Encontro de Cantares de Janeiras e Reis.

Com encontro marcado para as 17:45, o concerto começa com o Rancho Folclórico de Santa Maria de Cabril, do concelho de Castro Daire, seguido do Rancho Folclórico do Mundão, do concelho de Viseu.

O Rancho Folclórico da Casa do Povo Santa Cruz de Alvarenga, concelho de Arouca (distrito de Aveiro) e o Rancho das Lavradeiras da Trofa, distrito do Porto, são os outros dois grupos participantes.