A Igreja Matriz de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, acolhe este sábado o concerto de Ano Novo com a participação da Academia de Música de Castelo de Paiva, concelho vizinho do distrito de Aveiro.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Cinfães, entidade que organiza o concerto, o espetáculo musical “é de entrada livre e aberto a toda a comunidade”.