Igreja da Misericórdia de Penalva do Castelo acolhe “O meu Cristo partido”

A Igreja da Misericórdia de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, acolhe sexta-feira a peça de teatro “O meu Cristo partido”, que conta com texto e encenação de José Carlos Completo.

“’O meu Cristo partido’ é uma peça de teatro de excecional qualidade que conta a história de um padre, colecionador de crucifixos, que um dia compra uma imagem de Cristo à qual faltam alguns membros”, refere um comunicado de imprensa.

Segundo o documento, a peça de teatro acaba por ser um “diálogo com o próprio Cristo”, por parte do padre, numa tentativa de restaurar a imagem, explorando “de forma exemplar, cada uma das suas mutilações”.

“Inspirada no livro do padre Rámon Cué, esta é uma história tocante e inesquecível, porque nos mostra como Cristo quer que cada um de nós o veja na realidade”, acrescenta.