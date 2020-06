iGIMec aposta na aproximação à comunidade em geral

O Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (DEMGI) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, inicia amanhã, o iGIMec Workshops, um ciclo dedicado à temática da indústria 4.0, que durante o mês de junho vai promover três workshops, de acesso gratuito, com inscrição prévia AQUI.

Estimular o enriquecimento técnico dos alunos, promover o seu contacto com novas técnicas e tecnologias aplicadas e promover a interação entre as empresas e os futuros quadros técnicos da indústria são alguns dos objetivos do iGIMec que, mais do que um evento, pretende ser uma plataforma de conhecimento que tem como destinatários os atuais e antigos alunos do DEMGI, mas também a comunidade em geral.

O webinar “Build your Future”, realizado no passado dia 27 de maio, foi a primeira iniciativa do iGIMec, com a organização a efetuar um balanço muito positivo com os mais de 300 participantes.

A primeira sessão do iGIMec Workshops,que teve lugar hoje, quarta-feira, dia 3 de junho, teve por tema “As Bombas de calor e as caldeiras de condensação industriais” e foi promovida pela empresa BAXI.

No dia 17 de junho, o foco é a indústria 4.0, com a abordagem ao “Controlo de processos: indústria de injeção e montagem de componentes”, pela empresa Kistler Group, e a metodologia “Lean e a indústria 4.0”, com o contributo da empresa Tebis.

No último workshop, marcado para 24 de junho, participam as empresas SMC, que vai abordar “A importância da manutenção dos sistemas pneumáticos industriais”, e a G-Art com o tema da “Manufatura aditiva e as impressoras 3D de baixo custo”.

Os workshops, inseridos no iGIMec, são mais um contributo que o DMEGI apresenta para reforçar a sua aposta na construção de uma plataforma de conhecimento que aproxima comunidade académica e sociedade em geral.