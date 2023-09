Cerca de duzentos idosos do concelho de Mangualde vão, durante este mês, aprender a fazer videochamadas, a criar um email, a usar redes sociais e a fazer pesquisas na Internet.

Desenvolvida no âmbito do programa nacional “Eu Sou Digital”, esta iniciativa insere-se no projeto municipal “Bons Velhos Tempos”.

Desde há dez anos que este projeto se preocupa em dar competências digitais às pessoas desta camada etária, como forma de combater o isolamento e a literacia digital, explicou a autarquia.