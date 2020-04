IAPMEI dá apoio a empresas para adaptarem a sua produção ao fornecimento de dispositivos médicos e EPIs

O Ministério da Saúde, em parceira com o Ministério da Economia, disponibilizou no site da DGS um área específica destinada à identificação de potenciais fornecedores do SNS no que respeita a equipamentos de proteção individual e dispositivos médicos.

Está em causa ajudar as empresas a reconverterem as suas linhas de produção e a iniciarem o fabrico de alguns dos produtos críticos para o SNS na situação excecional decorrente da pandemia Covid 19, garantindo, ao mesmo tempo, o cumprimento dos requisitos essenciais de saúde e segurança dos mesmos.

O IAPMEI participa ativamente nesta iniciativa, estando disponível para prestar às empresas todos o apoio necessário.

Toda a informação para o efeito pode ser consultada no microsite: https://covid19.min-saude.pt/ dispositivos-medicos-e- equipamentos-de-protecao- individual