I Liga / Tondela – Vitória de Setúbal

Declarações dos treinadores após a vitória, por 3-0, do Vitória do Setúbal sobre o Tondela, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela:

– Natxo González (treinador do Tondela): “É difícil assumi-la [derrota] e analisá-la, não é fácil. Defensivamente fomos vulneráveis, foram golos muito fáceis de sofrer.

É dos dias em que não estás bem defensivamente e ofensivamente, fomos muitas vezes à área rival, mas definitivamente não fomos bons em nada e se não é bom em nada podem passar-se estas coisas.

Quando és melhor, como na semana passada, e não consegues ganhar por uma coisa ou por outra e, quando és inferior, como hoje, depois perdes. Estamos um pouco metidos nessa dinâmica.

Todos os anos passo por momentos de dificuldades, em todas as temporadas e esta situação está dentro da normalidade, porque podem ocorrer e ocorrem. Penso que não há nenhuma equipa desta categoria, exceto os poderosos, que não passem por fases de dificuldades. Agora o importante é a resposta que vamos dar perante o momento de dificuldade e aí veremos que tipo de equipa é que somos.

Definitivamente, este mercado não deve servir para nos prejudicar, deve ser para nos fortalecer. A nossa maior prioridade é um ponta de lança”.

– Julio Veslázquez (treinador do Vitória de Setúbal): “É futebol. É certo que hoje aproveitámos muito bem as diferentes situações que aconteceram no jogo. Acho que merecemos a vitória desde o início ao fim e podíamos ter aumentado o marcador, mas fico muito contente.

Não é fácil, nunca, ganhar fora de casa, e somámos seis pontos em dois jogos fora de casa, no Jamor e hoje em Tondela. É muito mérito do trabalho dos jogadores, com vontade, sacrifício e compromisso e depois fiquei muito satisfeito e agradecido pelo apoio dos nossos adeptos.

Hoje fizemos um jogo melhor que no outro fim de semana, contra o Belenenses, mas o importante é ficar sempre na disposição de ganhar os três pontos.

Estou muito satisfeito, com os pés no chão, e sempre com muita humildade, porque ganhámos a uma equipa muito difícil e muito bem treinada, num estádio difícil e contra uma equipa que está a fazer um bom campeonato e tem muito mérito nesta liga que é muito competitiva.

Ganhar dois jogos consecutivos fora de casa tem muito valor”.