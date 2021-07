No dia 28 de julho, a vila de Luso recebe as I Jornadas de Natureza, Saúde e Bem-estar, um evento que pretende abordar as novas tendências na área das atividades baseadas na natureza e os seus impactos na saúde e bem-estar das pessoas, mas também no seu aproveitamento no contexto turístico, e da sensibilização e valorização das florestas. Este evento, promovido pela Destinature – Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza, com o apoio do Turismo Centro de Portugal, Grande Hotel de Luso e a Fundação Mata do Bussaco, é pioneiro na abordagem dos Banhos de Floresta/Bosque e a Terapia de Floresta, duas atividades baseadas na natureza cujos benefícios para o bem-estar e saúde humanas começam a ganhar tração no campo científico.

O evento integra a Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature, com cofinanciamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do CENTRO2020 – Programa Operacional Regional do Centro.