Decorreu o I Festival de Folclore em Oliveira de Frades, promovido pelo Rancho

Folclórico Danças e Vozes D ́Aldeia, com o apoio do Município e da União das

Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães.

A receção aos grupos participantes foi feita pelo Presidente da Câmara Municipal de

Oliveira de Frades, João Valério, pela Vereadora, Elisa Ferraz de Oliveira, pelo

Presidente da União das Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães,

José Cerveira e pela Presidente da Associação do Rancho Folclórico Danças e Vozes

D ́Aldeia, Natália Silva, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

João Valério enalteceu a importância que o folclore assume na identidade e

caracterização de uma comunidade, demonstrando a sua satisfação com a realização

deste evento intergeracional, de expressão da cultura popular e de tradições.

Depois de um pequeno desfile com os grupos participantes (Rancho Folclórico Danças

e Vozes D ́Aldeia, Rancho Típico dos Foros de Salvaterra, Grupo de Sargaceiros da

Casa do Povo de Apúlia, Rancho Folclórico de Santa Cecília de Vilaça e Grupo

Etnofolclórico Renascer de Areosa) seguiram-se as suas atuações no Largo Dr. Joaquim

de Almeida, onde o público interagiu de forma dinâmica e participativa.