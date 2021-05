Hugo Lopes ambiciona um bom resultado no WRC Vodafone Rali Portugal

Hugo Lopes estará à partida da prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralis aos comandos do Peugeot 208 Rally4. Com Tiago Neves na bacquet do lado direito, a dupla ambiciona um bom resultado depois da estreia com o novo Peugeot na 1ª prova da Peugeot Rally Cup Ibérica.

O maior evento desportivo realizado em Portugal está de regresso e promete muito espetáculo e competitividade.

Hugo Lopes e Tiago Neves, pilotos da zona Centro do país estão confiantes num bom resultado: “É um enorme orgulho participar numa prova desta envergadura e dimensão, como o WRC Vodafone Rally Portugal. É um ambiente fantástico com muito público e com uma cobertura mediática extensa que permite divulgar e elevar a imagem dos nossos parceiros! A nível competitivo estamos muito motivados para este Rali e queremos continuar o bom trabalho que temos vindo a fazer, tentando obter um resultado que nos permita continuar a nossa participação na Peugeot Rally Cup Ibérica!”, referiu o jovem piloto de Viseu, Hugo Lopes.

A prova a contar para a Peugeot Rally Cup Ibérica e Campeonato de Portugal de Ralis disputa-se na sexta-feira, dia 21 de maio na zona de Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, terminando o Rali com a Super-Especial no Eurocircuito de Lousada. A cerimónia de partida realiza-se na quinta-feira, dia 20 de maio na zona histórica de Coimbra, junto à Universidade.