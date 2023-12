Hospital de Viseu recebe Bolsa José Nogueira da Rocha

De entre as 26 candidaturas à Bolsa José Nogueira da Rocha recebidas, o projeto “Distribuição de roupa hospitalar: melhoria de processo” do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) foi “o grande vencedor” da iniciativa, anunciou hoje em comunicado.

A Bolsa José Nogueira da Rocha é resultado de um trabalho conjunto da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), com o apoio do SUCH e apoio técnico da consultora Erising, com o intuito de reconhecer e potenciar as áreas de suporte logístico das unidades que integram o Serviço Nacional de Saúde.

“O prémio foi desenhado para apoiar a resolução dos constrangimentos na distribuição de roupa hospitalar no CHTV, passando pelas fases de identificação do problema, diagnóstico, causas raiz e, por fim, o desenho do estado futuro e implementação”, referiu o documento.

A nota de imprensa discrimina as várias “adaptações e reorganizações” realizadas, nomeadamente nos postos de trabalho e destaca que, apesar do projeto “estar ainda em fase de maturação, os resultados preliminares evidenciam” são favoráveis.

“Há uma redução de 80% no número de reclamações (pedidos diários de roupa com urgência), redução do tráfego nos elevadores de serviço no período da manhã, aumento das sinergias entre profissionais de saúde e funcionários da Lavandaria, associadas à produção Pull, com mitigação do ambiente de stress e conflito”, destaca.