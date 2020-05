Hospital CUF Viseu retoma atividade clínica

Com medidas de segurança e proteção reforçadas, para doentes e colaboradores, as consultas, exames e cirurgias no Hospital CUF Viseu foram retomados.

O Hospital CUF Viseu está dedicado a prestar cuidados de saúde com a disponibilidade, diferenciação e segurança dos respetivos meios humanos e técnicos, no sentido de dar resposta a todas as necessidades de saúde da população – sejam agudas ou rotinas de vigilância e prevenção, tão importantes para assegurar diagnósticos precoces e o tratamento atempado das doenças.

A unidade hospitalar tem procurado, desde o primeiro momento, conciliar a contenção da pandemia de COVID-19 com a necessidade de continuar a servir a população, garantindo a segurança de doentes e colaboradores. Foi nesse sentido que, em março, quando o objetivo primordial era contribuir para a redução drástica da propagação do novo coronavírus, o Hospital CUF Viseu recomendou a todos os clientes que limitassem a marcação de atos médicos a situações urgentes e importantes, mantendo todos os tratamentos oncológicos e cirúrgicos necessários em segurança. Em complemento, foi disponibilizado o serviço de teleconsulta em várias especialidades, assegurando a continuidade dos cuidados de saúde aos doentes habitualmente seguidos na unidade e evitando deslocações desnecessárias, sempre que a situação clínica o permitia.

O Atendimento Permanente foi reorganizado com circuitos distintos em função dos sintomas dos doentes de forma a garantir a segurança de todos.

No contexto atual, consciente da necessidade de acautelar cuidados de saúde gerais e transversais à população – mensagem que tem vindo igualmente a ser transmitida pelas autoridades de saúde – o Hospital CUF Viseu retomou a atividade presencial programada, mantendo a atividade de teleconsulta.

Esta retoma da prestação de cuidados de saúde à população de Viseu obedece a um conjunto de medidas implementadas, que são fundamentais para a segurança, higiene e proteção de quem necessita de cuidados de saúde. Ao entrarem no Hospital CUF Viseu, clientes e colaboradores são submetidos ao rastreio de medição de temperatura e à identificação de sintomas respiratórios. É, ainda, fornecida uma máscara de proteção individual e disponibilizado gel desinfetante. Por forma a assegurar o adequado distanciamento social, os espaços das receções e salas de espera estão reorganizados e os tempos de duração de consultas e exames foram alargados para melhor gestão do fluxo de pessoas.

Com uma vasta equipa de profissionais de saúde disponíveis em praticamente todas as especialidades médicas e cirúrgicas, o Hospital CUF Viseu, está novamente a prestar os seus serviços em todas as áreas, sejam tratamentos cirúrgicos, oncológicos, exames de diagnósticos e consultas assegurando os níveis de segurança ajustados a cada caso.

O Hospital CUF Viseu tem, ainda, disponível, o Atendimento Permanente Pediátrico e de Adultos.