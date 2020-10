Hospitais de Coimbra suspendem atividades presenciais de alunos

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) suspendeu temporariamente os estágios e atividades presenciais dos alunos universitários dos cursos das áreas da saúde por causa da pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

“Atendendo à evolução da pandemia, o CHUC decidiu adotar um conjunto de medidas para mitigar os riscos de contaminação”, refere o centro hospitalar, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a unidade hospitalar, estão suspensas a partir de hoje e por um período de 14 dias as atividades presenciais dos alunos do Mestrado Integrado em Medicina e Medicina Dentária, das Escolas Superiores de Enfermagem e das Escolas Superiores de Tecnologias da Saúde.

De acordo com o CHUC, “a circulação destes alunos, nos diversos polos do Centro Hospitalar implica, nesta fase, um risco de contágio para os doentes e para os profissionais com quem interagem no âmbito dos estágios clínicos, podendo comprometer a capacidade operacional das equipas”.

“As instituições de ensino superior de Coimbra terão sempre, no CHUC, um parceiro para as soluções que se afigurem necessárias em cada momento, no âmbito das respetivas responsabilidades e, como tal, esta medida foi concertada com a Universidade de Coimbra, com a Faculdade de Medicina, com a Escola Superior de Enfermagem e com a Escola Superior de Tecnologias da Saúde”, esclarece o comunicado.

O CHUC acredita que, “no final deste período de suspensão, estarão criadas as condições para a retoma dos estágios e das atividades presenciais, pelas quais todos anseiam, em condições de segurança”.