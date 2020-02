Hora do Planeta “apaga” Escadório dos Remédios, TRC e Castelo de Lamego

Alguns espaços públicos e monumentos históricos da cidade de Lamego vão ficar completamente às escuras, ao longo de uma hora, no próximo dia 28 de março. Este apagão vai estender-se ao Escadório de Nossa Senhora dos Remédios, ao Teatro Ribeiro Conceição e ao Castelo de Lamego, assinalando a adesão do Município de Lamego à iniciativa mundial A Hora do Planeta, promovida desde 2007 pela organização global de conservação da natureza – WWF.

Reconhecido como o maior movimento global contra as alterações climáticas, os impulsionadores d’ A Hora do Planeta também encorajam, para além do envolvimento da autarquia, os seus colaboradores, munícipes e redes de fornecedores a aderir a esta ação inovadora agendada para o intervalo entre as 20h30 e as 21h30.