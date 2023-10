A GNR anunciou a detenção de dois homens, de 47 e 52 anos, que são suspeitos do crime de posse de arma proibida, no concelho de São Pedro do Sul.

No âmbito de uma investigação que decorria desde março de 2023, os militares da GNR desenvolveram diligências policiais que levaram ao cumprimento de um mandado de busca domiciliária.

Nesse âmbito, foram detidos os suspeitos e apreendidos 63 detonadores, uma pistola, sete munições, um cartucho, 260 euros, duas doses de canábis e quatro doses de haxixe.