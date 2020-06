Homenagem do Hipermercado Continente de Viseu à PSP de Viseu

O Hipermercado Continente de Viseu, no dia 28 de maio, pelas 11H00 prestou uma Homenagem, com a oferta de um cabaz simbólico, essencialmente com produtos de higienização, à Polícia de Segurança Pública de Viseu e a outras forças da Proteção Civil locais.

Segundo o responsável, a homenagem foi uma forma de agradecimento do trabalho “esforçado” que desde a eclosão da crise pandémica a Polícia de Segurança Pública e a Proteção Civil têm vindo a desempenhar uma missão fundamental na primeira linha do combate ao “inimigo invisível e insidioso que ataca a população portuguesa e mundial”.

A Polícia de Viseu, agradece reconhecidamente, “ao Continente de Viseu”, a forma como se dignou homenagear esta Polícia e seus profissionais.

Continuamos “todos juntos” a garantir a segurança dos cidadãos.