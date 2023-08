Homem detido por detenção ilegal de arma de fogo em Moimenta da Beira

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Moimenta da Beira, anunciou que deteve, na sexta-feira, um homem de 47 anos, por detenção ilegal de arma de fogo.

O homem foi detido no concelho de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, no decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório.

Os elementos do NPA constataram que o suspeito estava a caçar javali “sem que se encontrasse legalmente habilitado com carta de caçador, com uma arma de fogo não manifestada e sem que possuísse licença de uso e porte de arma, motivo que levou à sua detenção em flagrante”, explicou a GNR.

No decorrer da ação, foi apreendida uma arma de caça, três cartuchos carregados com bala e uma lanterna, o detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

A ação contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira.