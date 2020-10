Homem de 83 anos detido por suspeita de fogo posto em Vila Nova de Paiva

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 83 anos suspeito de ter ateado dois incêndios florestais no concelho de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, foi hoje anunciado.

A Diretoria do Centro da PJ adianta, em comunicado enviado à agência Lusa, que o homem foi detido no sábado, com a colaboração da GNR de Vila Nova de Paiva.

O idoso está indiciado da presumível prática de, pelo menos, dois crimes de incêndio florestal, ocorridos nos dias 23 de agosto e no sábado (10 de outubro), numa freguesia do concelho de Vila Nova de Paiva, acrescenta a Judiciária.

“O suspeito, com recurso a fósforos, ateou os incêndios em zona mista de incultos e floresta, com continuidade horizontal e vertical, próximo da zona urbana”, refere a mesma nota.

A fonte refere ainda que a atuação do suspeito “colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a mancha florestal” e “teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros, sapadores e meios aéreos”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação, indica a PJ.