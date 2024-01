Homem de 77 anos detido por posso ilegal de armas em Cinfães

O Comando Territorial de Viseu da GNR anunciou hoje, em comunicado de imprensa, que deteve na segunda-feira, “um homem de 77 anos, por posse ilegal de armas”, no concelho de Cinfães, no norte do distrito de Viseu.

Os militares da GNR, esclareceu no documento, “no âmbito de uma denúncia por posse ilegal de armas, encetaram diligências policiais que permitiram localizar o suspeito”.

No decorrer da ação, a GNR apurou que “o homem tinha na sua posse uma arma de fogo carregada, bem como outras armas na sua residência” e, após uma busca, foi ainda apreendido material.

“Dois revólveres; uma pistola com carregador; uma pistola de alarme; 44 munições de diversos calibres; 13 invólucros deflagrados e três coldres em cabedal”, enumerou a GNR no documento.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Cinfães.