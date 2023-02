Homem de 76 anos detido por caça em área de proteção em Penalva do Castelo

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mangualde, anunciou que deteve esta quinta-feira um homem de 76 anos, por caça em área de proteção, no concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, no âmbito da Operação Artemis, esclareceu a GNR numa nota de imprensa, “os elementos do NPA constataram que o suspeito estava a caçar num terreno onde não é permitida a caça”.

Isto porque, continuou, o homem “estava a menos de 250 metros de um aglomerado populacional, motivo que levou à sua detenção em flagrante” e, no decorrer da ação policial, a GNR apreendeu ainda “uma arma de caça e 52 cartuchos”.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mangualde.