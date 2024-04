Homem de 67 anos ferido com gravidade em acidente de trator em Penedono

Um homem de 67 anos ficou esta sexta-feira ferido com gravidade na sequência de um acidente de trator em Souto, concelho de Penedono, distrito de Viseu, adiantaram à Lusa fontes da Proteção Civil e GNR.

O alerta foi dado pelas 21:21 de sexta-feira, para um capotamento de um trator.

Fonte da GNR de Viseu indicou à Lusa que o acidente ocorreu num terreno particular e que a vítima, um homem de 67 anos, ficou encarcerada.

“A vítima ficou encarcerada durante algumas horas até ser encontrado. As equipas de socorro conseguiram desencarcerar o senhor que foi helitransportado para o Hospital de Viseu como ferido grave”, explicou a mesma fonte.

No local estiveram elementos do INEM, bombeiros locais e GNR, num total de 23 operacionais, apoiados por nove viaturas, de acordo com a página na Internet da ANEPC.