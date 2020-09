Homem de 60 anos morre em despiste em Resende

Um homem com cerca de 60 anos morreu hoje na sequência do despiste da viatura que conduzia, em Massora, no concelho de Resende, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, a viatura caiu numa ravina da Estrada Nacional 222, que tem cerca de 50 metros, “e já lá devia estar há umas horas”.

O homem era o único ocupante do veículo ligeiro, acrescentou.

Deslocaram-se para o local três viaturas dos bombeiros, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lamego, a GNR e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no total de 16 operacionais.