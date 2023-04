Homem de 35 anos detido por suspeita de incêndio florestal em Moimenta da Beira

Um homem de 35 anos foi detido, em flagrante, por o crime de incêndio florestal no concelho de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, anunciou a GNR, através de comunicado.

“No seguimento de um alerta a dar conta de um incêndio florestal, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local onde detetaram o suspeito no local dos factos”, afirma.

Na nota de imprensa, o Comando Territorial de Viseu da GNR esclarece que, “após a realização de diligências policiais, apurou-se que o indivíduo usou chama direta, tendo ateado o incêndio em terreno florestal”.

O terreno era “densamente povoado com mato e pinheiro-bravo, inseridos em misto de área urbana, agrícola e florestal, tendo consumido uma área de, aproximadamente, um hectare, motivo que levou à sua detenção”.

A detenção, na passada sexta-feira, foi efetuada por elementos do Posto Territorial de Moimenta da Beira, informou a GNR, que levou o detido a ser ouvido no Tribunal Judicial do mesmo concelho.

“Esta operação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Moimenta da Beira e os factos foram também comunicados à Polícia Judiciária”, conclui a GNR.