Homem agredido com arma de fogo no Sátão

Um homem de 48 anos foi agredido com uma arma de fogo no Sátão e ficou gravemente ferido, disseram hoje à agência fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Segundo o oficial de Comunicação e Relações-Públicas do Comando Territorial de Viseu da GNR, Adriano Resende, o homem foi atingido por “vários disparos” na via pública, na localidade de Avelal.

“A Polícia Judiciária está agora com o processo e irá descobrir o motivo, mas terá a ver com uma discussão que se iniciou num café e acabou neste resultado”, contou Adriano Resende.

Fonte do CDOS referiu que o homem foi transportado para o Hospital de São Teotónio, de Viseu, em estado grave.