Hoje é o Dia Internacional da Maçã

A região de Moimenta da Beira é a maior produtora de maçã do país. Somos o “Coração da maçã” e prestamos-lhe tributo grande na Expodemo, certame de louvor a toda a cadeia produtiva da maçã.

Um outro preito acontece hoje, “Dia Internacional da Maçã”, que começou a ser assinalado em Londres há 30 anos (1990) e rapidamente se espalhou por todo o mundo como data simbólica para organizações que se dedicam à promoção da saúde. Sim, à saúde, porque esta fruta é miraculosa, combate o colesterol, beneficia ainda as células nervosas e estimula os mecanismos cerebrais ligados à memória. É uma fruta aliada do cérebro que deve ser ingerida nas pausas do trabalho ou do estudo. Coma então uma maçã por dia, ou um bom doce feito com ela.

Nós, como forma de assinalar a efeméride, disponibilizamos-lhe sugestões de produtos a degustar em cinco pastelarias da vila de Moimenta da Beira que quiseram associar-se à comemoração.

