Historiador Alberto Correia apresenta livro “Viseu Ruralidades”

A Casa da Ribeira, em Viseu, acolhe sexta-feira a apresentação do novo livro do historiador Alberto Correia, intitulado “Viseu Ruralidades”.

A obra conta com fotografias do Arquivo Foto Germano e retrata as tradições e a cultura do concelho.

“Através desta obra é possível viajar e descobrir histórias e rostos de outros tempos. Com um discurso simples, o autor, Dr. Alberto Correia, realça e faz persistir as memórias de gentes pitorescas, compilando as suas ruralidades”, referiu a Junta de Freguesia de Viseu, promotora da iniciativa.