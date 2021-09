Heloísa Apolónia participa em ações de campanha com candidatos de Os Verdes em Oliveira de Frades e Castro Daire

Amanhã, dia 15 de Setembro, Heloísa Apolónia, membro da Comissão Executiva do Partido Ecologista Os Verdes, marcará presença em várias ações de campanha da CDU (PCP-PEV) em Oliveira de Frades e Castro Daire, em conjunto com os candidatos do PEV e demais candidatos da CDU.

Nestas ações de campanha serão abordadas temas como a poluição dos recursos hídricos, os cuidados de saúde primários, a falta de transportes públicos, o esvaziamento do interior em serviços e população e o desordenamento florestal.

No decorrer destas iniciativas será também apresentado o Manifesto Verde e assim como vários compromissos dos candidatos d`Os Verdes às eleições autárquicas.

Oliveira de Frades

14.00h – Contacto com a população no comércio local (sede de concelho).

15.00h – Declarações à comunicação social junto ao Centro de Saúde.

Castro Daire

16.30 – Contacto com a população e comércio local na Vila de Castro Daire

17.15 – Declarações à comunicação, junto ao coreto (em caso de condições atmosféricas adversas).