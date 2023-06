Hélder Tavares regressa ao Tondela quatro épocas depois

Hélder Tavares vai voltar a jogar pelo Tondela, até junho de 2025, quatro épocas depois de ter alinhado no clube beirão, anunciou hoje o emblema da II Liga portuguesa de futebol.

“Quatro épocas e meia depois, Hélder Tavares está de volta a casa e é de novo jogador do Tondela. O médio de 33 anos assina contrato com os ‘auriverdes’ até ao final de junho de 2025”, anunciou a SAD do clube beirão.

“É um prazer enorme estar de volta a casa, uma casa que me acolheu muito bem há uns anos e com a qual nunca quebrei a ligação. Regresso a uma casa que nunca deixou de ser a minha casa”, reconheceu Hélder Tavares, que defendeu as cores do clube entre 2015/16 e 2017/18.

O médio, que já tinha jogado na Roménia, pelo Otelul, voltou a emigrar para alinhar no Altay, primeiro, e no Giresunspor, depois, até voltar a solo romeno, para jogar pelo Voluntari, nas últimas três temporadas.

“Nunca deixei de ser ‘auriverde’”, disse.

Hélder Tavares junta-se ao plantel liderado por o treinador Tozé Marreco e cujos atletas Bebeto e Ricardo Alves, o capitão, já renovaram com o clube.

O Tondela terminou a edição 2022/23 da II Liga na 11.ª posição, com 40 pontos.