Há 3.183 profissionais de saúde infetados – Governo

O secretário de Estado da Saúde revelou hoje que há 3.183 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus, responsável pela covid-19, entre os quais 477 são médicos e 838 enfermeiros.

Somam-se 774 assistentes operacionais, 152 assistentes técnicos e 107 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica infetados, revelou António Lacerda Sales, na conferência de imprensa diária de atualização de dados sobre a pandemia em Portugal.

António Lacerda Sales também revelou que os dados acumulados apontam para 658 profissionais de saúde recuperados.

O governante, que aproveitou esta atualização para agradecer a colaboração dos técnicos e profissionais de diagnóstico e terapêutica, apontou que estes passarão “a ser incluídos nas atualizações” diárias.

“Aproveito para fazer um agradecimento porque têm estado na linha da frente no combate a esta pandemia. A todos os técnicos e profissionais de diagnóstico e terapêutica o nosso muito obrigada”, disse António Lacerda Sales.

Este agradecimento e atualização relativamente a números de infetados pelo novo coronavírus surge um dia depois dos profissionais das áreas de diagnóstico e terapêutica terem acusado o Ministério da Saúde de desrespeito pela classe e terem avançado que ponderam pedir uma audiência urgente ao primeiro-ministro.

“Os profissionais das áreas de diagnóstico e terapêutica lamentam, mais uma vez, terem sido esquecidos pela Direção-Geral da Saúde no comunicado do número de profissionais infetados, realçando a discriminação negativa gritante a que, uma vez mais, foram sujeitos”, pode ler-se no comunicado enviado à Lusa pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

Portugal regista hoje 1.175 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na terça-feira, e 28.132 infetados, mais 219, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.163 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,03%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (28.132), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 219 casos do que na terça-feira (27.913), representando uma subida de 0,8%.