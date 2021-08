“Guia Beira Interior Gourmet” quer levar mais visitantes à região

Foi apresentado dia 30, o “Guia Beira Interior Gourmet”, numa sessão de lançamento que decorreu no auditório exterior da sede da Comissão Vitivinícola da Beira Interior, na Guarda. O Guia, que é distribuído gratuitamente com a edição de hoje do jornal “Expresso”, resultou de uma iniciativa conjunta do Turismo Centro de Portugal e da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) da Beira Interior e insere-se no contexto da segunda edição do Concurso Beira Interior Gourmet.

Produzido pelo “Boa Cama Boa Mesa”, o Guia apresenta os melhores restaurantes e os melhores vinhos da região. É um Guia supramunicipal uma vez que, ao longo das suas 36 páginas, envolve e promove 20 municípios de duas Comunidades Intermunicipais: Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa.

Cada restaurante selecionado sugere um menu e os vinhos da região mais indicados para o acompanhar. No entanto, o Guia extravasa os limites geográficos da Beira Interior, tendo sido convidados restaurantes consagrados de outras regiões, que apresentam igualmente uma ementa acompanhada por vinhos da Beira Interior.

Na sessão de lançamento, Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Guarda, sublinhou este “momento importante, corolário do excelente trabalho que a CVR da Beira Interior tem desenvolvido nos últimos anos”. “O vinho é um produto que consegue agregar setores importantíssimos, como a restauração e hotelaria, e constitui um fator de dinâmica para que possamos contornar os efeitos negativos que a atual pandemia causou nestes setores, em particular no interior. Este Guia é muito importante e resulta do trabalho de muita gente na promoção do vinho e da vinha da região. Espero que no futuro consigamos trazer cada vez mais gente ao território e construir uma região promotora de turismo, desenvolvimento e bem-estar”, acrescentou o autarca.

Rodolfo Baldaia de Queirós, presidente da CVR Beira Interior, destacou que este projeto “começou a ser desenhado há um ano, em conjunto com o Turismo Centro de Portugal”. “Este Guia representa muito para nós. Iniciámos o Concurso Beira Interior Gourmet num período difícil e este ano fizemos a segunda edição, embora as circunstâncias ainda não sejam as melhores. É uma forma de puxarmos pelos vinhos e por um setor fundamental para nós, que é a hotelaria e restauração”, frisou o responsável. “Se há coisa que o nosso território tem são os excelentes vinhos e gastronomia, assim como as Aldeias Históricas e as Aldeias do Xisto. Nesta altura do ano, muitas pessoas visitam a Beira Interior e com este Guia as pessoas são guiadas para sítios e experiências muito interessantes”, disse ainda Rodolfo Baldaia de Queirós.

Recordando que “é à mesa que muitas vezes surgem boas ideias, como a deste Guia, que acabou por se concretizar”, o jornalista Fernando Brandão, do “Boa Cama Boa Mesa”, considerou que “o Guia foi um desafio interessante, uma vez que tentámos perceber as melhores formas de harmonizar os vinhos com determinados pratos”. “Este Guia é muito mais do que um simples Guia: é um convite que é feito aos leitores do Expresso para visitarem esta região. Tendo como argumento os vinhos e a gastronomia, é um convite a apreciar as paisagens, as aldeias, os monumentos e as cidades de uma região segura, com espaço e ar puro, perfeita para visitar nesta fase”, acrescentou.

A finalizar a apresentação, Adriana Rodrigues, Chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Turismo Centro Portugal, lembrou que o desafio do Guia surgiu numa visita com jornalistas pelas cinco regiões vitivinícolas do Centro de Portugal. “Nesta região, temos a felicidade de contarmos com este produto de grande qualidade, que é o vinho, além de excelentes projetos de restauração e de hotelaria. Este desafio está em linha com a estratégia do Turismo Centro de Portugal, uma vez que um dos nossos vetores mais maduros e importantes é a História, o Património e a Cultura, a que acrescentámos vinho e gastronomia, produtos turísticos que consideramos fundamentais e que são transversais a todos os outros”, sublinhou. “Este Guia é publicado quando se anuncia uma nova fase de reaproximação e de convívio entre os portugueses, que aqui podem encontrar os locais ideais para confraternizarem. O Centro de Portugal é o destino ideal para o fazerem”, disse ainda Adriana Rodrigues.