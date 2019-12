O Brincar de Rua está à procura, para o novo ano, de super-heróis do brincar em Viseu. O Guardião do Brincar é um voluntário que desafia brincadeiras, monitoriza e acompanha, em conjunto com outros Guardiões, um grupo de crianças (máximo 15) num bairro enquanto as crianças brincam, em segurança. É alguém que é feliz a brincar e está disposto a mudar o mundo (e a sua comunidade) com pequenas ações.

Este grupo, chamado Grupo Comunitário do Brincar, reúne sempre no mesmo dia, horário e local definido pelos Guardiões do grupo e dá tempo e espaço para as crianças brincarem ao ar livre, sem guião ou atividades estruturadas.



A energia e as brincadeiras partem da imaginação de cada criança: uma corda pode virar um baloiço; os paus podem construir casas de joaninhas e borboletas; os cartões podem ser foguetões… tudo vale a pena e os ecrãs são a única brincadeira que não entra em cena.

Os Guardiões do Brincar já cruzaram a “Zona do Brincar” de Viseu, mas está à procura de novos voluntários na cidade. “Decidi ser Guardiã porque gosto de crianças e noto que cada vez mais se



encontram “presas” às tecnologias, brincam e socializam cada vez menos entre os pares”, explica Joana Petronilho, Guardiã do Brincar. André Coelho é também Guardião do Brincar porque brincou muito na rua quando era criança. “Apercebo-me que a minha filha e as outras crianças não brincam na rua e têm pouco tempo em que podem brincar livremente, ao ar livre. Quero-lhes devolver essa possibilidade, numa era de urbanização e tecnologias”.

Guardião do Brincar. Quer ser um?

Para se ser Guardião do Brincar, é necessário cumprir alguns requisitos essenciais: 2 horas livres por semana; vontade de proporcionar memórias felizes às crianças do bairro através do brincar; acreditar que brincar de rua é sinónimo



de crianças mais ativas, com menos tempo de ecrãs e relações de vizinhança mais fortes; ter mais de 18 anos; acima de tudo, gostar de brincar.

É necessário ainda que o voluntário entregue o seu registo criminal – para assegurar a sua idoneidade e a segurança do grupo – e tenha disponibilidade dia 15 fevereiro (sábado) para um dia intenso de formação.

O programa, promovido pela Ludotempo – Associação de Promoção do Brincar, cofinanciado pelo POI SE, Portugal Inovação Social e UEFA Foundation for Children, pretende criar novos Grupos Comunitários do Brincar nesta localização.



Inscrições até 26 janeiro

Inscrições abertas até 26 de janeiro. A inscrição para Guardião do Brincar (voluntário) em Viseu pode ser feita em http://bit.ly/BdR_insc_ Guardiao_do_Brincar ou no site.