Guarda-redes Ricardo Ribeiro ruma aos sauditas do Al-Jabalain

O guarda-redes Ricardo Ribeiro vai jogar no Al-Jabalain, treinado pelo também português Filipe Gouveia, anunciou hoje o clube do segundo escalão do futebol saudita.

“Ricardo Ribeiro é guarda-redes do Al-Jabalain”, lê-se no Twitter oficial do sétimo classificado do último campeonato.

O guarda-redes de 30 anos defendeu nas últimas duas temporadas a baliza do Paços de Ferreira, depois de ter alinhado em clubes como Académica, Belenenses, Olhanense, Académico de Viseu, Estoril Praia e Moreirense, no qual cumpriu a formação e se estreou como profissional.

Em julho, Ricardo Ribeiro despediu-se do emblema pacense, agradecendo os “dois anos de indiscutível realização profissional”, destacando a subida à I Liga, em 2018/19, e a permanência no principal escalão, na época passada.