Guarda-redes internacional sub-20 pela Argentina é reforço do Académico de Viseu

O guarda-redes Federico Gomes Gerth, internacional sub-20 pela Argentina, é reforço do Académico de Viseu, confirmou hoje a SAD do emblema beirão da II Liga portuguesa de futebol, tendo assinado por três épocas e meia.

O jogador de 19 anos, com 1,93 metros, deixou o Tigre da Argentina, clube que representou desde os oito anos até chegar à principal formação do clube, destacando-se pelas passagens pelas seleções jovens e, em particular, por ter integrado os pré-convocados da seleção ‘celeste’ para o Mundial do Qatar, em 2022, tendo no entanto ficado fora da lista final de 26 jogadores que se viriam a sagrar campeões do mundo de futebol.

A SAD do Académico de Viseu, atual oitavo classificado da II Liga, com 27 pontos em 19 jogos, não divulgou os valores envolvidos na contratação de Federico Gerth, informando apenas que o acordo com o atleta é válido até 2027.

O atleta vai integrar os trabalhos de preparação da equipa orientada por Jorge Simão, juntando-se nas opções para a baliza ao habitual titular, Domen Gril, e ainda a Mbaye e João Monteiro.

Da Argentina chegou ainda o avançado Facundo Alarcon, jogador de 21 anos que jogava no Rosário Central e que vai integrar, numa primeira fase, o plantel da equipa de sub-23, que luta pela presença na Taça Revelação de futebol.