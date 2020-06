Guarda-fatos ocupam palco do Teatro Viriato para espectáculos por videochamada

O público é convidado a entrar dentro de um guarda-fatos para assistir, através de uma videochamada, a um conjunto de micro espetáculos teatrais da associação Amarelo Silvestre, no sábado.

Ao longo de seis horas, a Amarelo Silvestre ocupará o palco do Teatro Viriato, em Viseu, “com guarda-fatos e muitos segredos”, num total de 60 apresentações, para 60 espetadores diferentes.

Esta criação da Amarelo Silvestre, intitulada “Guardar segredo”, surgiu da ideia de trabalhar um espaço privado dentro de um espaço público.

“Dentro do guarda-fatos criámos uma sala de espetáculos, com um lugar para o público, uma pequena teia, espaço cénico, desenho de luz. Uma sala de espetáculos feita à medida de um ator e um espetador”, explica o dramaturgo Fernando Giestas.

Inicialmente, este projeto foi criado para ser apresentado em ruas e praças, ao ar livre, abordando oito histórias em torno da ideia de segredo.

“O que é um segredo? Um segredo deixa de ser se o contamos a alguém, ou um segredo só o é se for partilhado? E quais as consequências de se partilhar um segredo?”, foram algumas das questões discutidas ao longo do processo criativo.

Segundo Fernando Giestas, foi feito “um apelo público”, através de mensagens deixadas nas caixas de correio, para que as pessoas partilhassem os seus segredos para este projeto.

“Vamos ter os guarda-fatos montados em cima do palco. Uma espécie de instalação subtil, que serve também de provocação. Numa altura em que a plateia do Teatro Viriato vai estar vazia, mas demonstrando como este edifício público sempre esteve e estará ocupado”, realça.