Grupo Visabeira compra maioria do capital da portuguesa HCI Construções

O Grupo Visabeira anunciou hoje ter assinado um acordo para aquisição da maioria do capital da portuguesa HCI Construções, por um valor não divulgado, mantendo-se na empresa os atuais acionistas e permanecendo inalterada a equipa de gestão.

Em comunicado, o grupo Visabeira refere que a transação – ainda sujeita às aprovações regulatórias de concorrência – se insere na sua estratégia de expansão no setor da construção e engenharia civil, reforçando a sua capacidade nesta área, até agora desempenhada pela subsidiária Edivisa.

“Como corolário, o processo de incorporação da HCI Construções no grupo Visabeira irá potenciar sinergias entre as duas empresas em termos nacionais”, acrescenta.

Constituída em 1979, a HCI Construções é apresentada como “uma das mais relevantes empresas nacionais na área da construção, assumindo a partir de 1990 a liderança no setor da reabilitação e reconstrução”.

Com um volume de negócios anual superior a 100 milhões de euros, tem sede em Lisboa e opera em todo o país.

Entre os edifícios de uso privado e coletivo e os complexos administrativos, sociais e industriais construídos pela HCI Construções são destacados os da sede da EDP, Nova School of Business & Economics, Fundação Champalimaud, Hospital da Luz, Hospital Lusíadas Porto, Allo – Alcântara Lisbon Offices, Porto Magnum, CAM Fundação Calouste Gulbenkian e Hotel Epic Sana Lisboa, entre outros.

Já na área da reabilitação e reconstrução, são referidas as intervenções na Assembleia da República, sede do Banco de Portugal, edifício Ivens Arte, antigo edifício do Diário de Notícias, Hotel Tivoli Palácio de Seteais, Casino de Estoril, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Coimbra), Pousada Convento Vila Viçosa, Pousada Convento Tavira, Centro Cultural de Cascais, Cine Teatro de Tomar, São Luiz Teatro Municipal (Lisboa) e Casino da Póvoa do Varzim.

O Grupo Visabeira é uma ‘holding’ multinacional e multissetorial que atua nos setores das telecomunicações, energia, tecnologia, construção, indústria, imobiliário e turismo.

Fundado há 43 anos e presente em 17 países, opera em toda a Europa, África e Estados Unidos, tendo mais de 14.000 colaboradores e um volume de negócios consolidado superior a 1.700 milhões de euros previsto para 2023.