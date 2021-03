MANGUALDE PROMOVE

GRUPO DE APOIO EMOCIONAL ONLINE PARA PAIS

De 27 de março a 3 de julho

Projeto Oficinas de Pais

O projeto, gratuito, foi pensado para apoiar famílias de crianças com necessidades especiais, ajudando na sua educação, participando ao máximo na sua vida, promovendo a sua plena inclusão.

Este projeto foi iniciado pela Associação Pais em Rede, em fase experimental em 2010 e entre 2011 e 2014 implementou-se em 14 distritos, com apoio e financiamento do Alto Comissariado para a Saúde e da Fundação Calouste Gulbenkian e parceria do ISPA — Instituto Universitário e de outras Universidades.

A participação dos pais inicia-se no Nível 1 — Grupos de Apoio Emocional (GAE). É um grupo de troca de experiências e vivências, onde se aprende a gerir as emoções. Neste Nível I, pode participar apenas um elemento da família para que fiquem assegurados valores como a Confidencialidade, o Compromisso, o Respeito, a Partilha.

Projeto Oficinas de pais: Núcleo de Pais-em-Rede-Mangualde

O núcleo da Pais-em-Rede, em Mangualde, promove um Grupo de Apoio Emocional (Nível I das Oficinas de Pais), que se vai realizar, pela primeira vez, ‘on-line’. Este grupo dirige-se, fundamentalmente, a pais dos concelhos de Mangualde, Nelas, Viseu, Penalva do Castelo, Sátão, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda e concelhos limítrofes, para que, quando terminar a pandemia, estes pais possam partilhar ao vivo as suas experiências.

Esta edição é específica para pais de crianças até aos 10 anos. Este primeiro grupo irá funcionar com um número entre 10 a 15 pais e será orientado por uma psicóloga que será a facilitadora. Haverá 9 sessões de 2h cada. Decorrerão ao sábado, em horário a definir com os participantes, nos seguintes dias:

27 de março;

10 e 24 de abril;

8 e 22 de maio;

5, 19 e 26 de junho;

3 julho.

As inscrições ocorrem até 19 de março. Para participar basta preencher a folha de inscrição e a política de privacidade, disponível no site municipal (https://www.cmmangualde.pt/) e enviar para: mangualde.paisemrede@gmail.com