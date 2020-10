Groupe PSA anuncia a venda bem sucedida de parte da sua participação na Faurecia

A Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) anuncia a concretização da venda de 9.663.000 ações da Faurecia, que representam cerca de 7% do capital da Faurecia, no âmbito de uma colocação de capital aberto a privados através da constituição acelerada do registo de intenções de aquisição (bookbuilding) reservado a investidores institucionais.

O resultado da venda totaliza cerca de 308 milhões de euros.

Concluída esta venda, o Groupe PSA passa a deter aproximadamente 39% do capital da Faurecia.

A receita resultante desta alienação será distribuída pelos acionistas da Stellantis, juntamente com uma distribuição em espécie dos restantes 39% da participação na Faurecia, em conformidade com o anunciado a 14 de setembro de 2020, logo após a conclusão da fusão e sujeito à aprovação por parte do Conselho de Administração e dos acionistas da Stellantis.

O Groupe PSA assinou com os bookkeeprs (gestores do processo de bookbuilding) um compromisso de bloqueio válido por 90 dias, sujeito a certas exceções habituais (incluindo a acima mencionada distribuição em espécie).

Esta alienação faz parte das medidas tomadas para garantir que a Stellantis não venha a adquirir o controlo da Faurecia, de acordo com as disposições do acordo de fusão original. Isto deverá facilitar a obtenção das aprovações regulatórias necessárias relacionadas com a fusão.

A oferta foi liderada pelo Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e pelo J.P. Morgan Securities plc, atuando como bookkeepers.

A liquidação e entrega desta alienação deverão ocorrer no dia 2 de novembro de 2020.