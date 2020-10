GREEN WEEK 2020 no Politécnico de Viseu

Natureza e biodiversidade são os temas de uma iniciativa com que o PV prossegue o esforço de sensibilização e mobilização da comunidade académica e da população em geral para as questões ambientais. E a assinalar a comemoração dos 40 anos do Politécnico de Viseu vão ser plantadas 40 árvores no Campus.

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) recebe no próximo dia 21 de outubro, quarta-feira, a partir das 9h30, o evento Sustentabilidade e Biodiversidade, organizado pelo Departamento de Ambiente da ESTGV e inserido no programa da Green Week, iniciativa que visa promover maior consciencialização junto da população para as questões ambientais. Mais informação, programa e inscrições (gratuitas mas sujeitas a inscrição prévia), podem ser obtidos aqui.

A seguir à sessão de abertura, que conta com a presença de Conceição Azevedo, vice-presidente do Município de Viseu, João Monney Paiva, presidente do Politécnico de Viseu (PV), João Vinhas e Isabel Brás, respetivamente presidente e diretora do Departamento de Ambiente da ESTGV, irá ser hasteada a bandeira Eco-Escolas – recorde-se que esta Escola do Politécnico de Viseu foi uma das primeiras instituições de ensino superior portuguesas a quem foi atribuído, pela Associação Bandeira Azul da Europa, promotora internacional da iniciativa, este reconhecimento de boas práticas ambientais.

A primeira sessão tem por tema “Sustentabilidade nas Escolas e nas Cidades”, com a participação de José Portela(AMRPB), Margarida Gomes (ABAE e FEE), e Susana Viseu (Associação Business as Nature). Ainda durante a manhã será apresentado o projeto “Aprender a Separar para Reciclar”, da autoria de estudantes da licenciatura de Engenharia do Ambiente da ESTGV, que conquistou o segundo lugar no concurso “Nós na Economia Circular”, no âmbito da Green Week Viseu 2019.

Durante a tarde, no auditório do IPDJ, o “Turismo como Ferramenta para a Conservação da Biodiversidade” é o primeiro tema a ser discutido por Patrícia Araújo (Biosphere), Nuno Relvas e Isabel Neto (Levar Travel). Segue-se uma abordagem poética da natureza, com Fernando Carmino, e um painel temático sobre a biodiversidade do Parque do Fontelo, com a participação de Paulo Barracosa e do artista Bordalo II. A finalizar a iniciativa, há atividades ao ar livre.

A Green Week é o maior evento anual no calendário da política ambiental europeia. Fórum de debate ao nível europeu, nacional e local, permite a troca de experiências e apoia a tomada de decisões. Este ano os eventos são dedicados ao tema da Natureza e Biodiversidade, salientando o contributo que a biodiversidade pode dar à sociedade e à economia, bem como o papel que pode desempenhar no apoio e na promoção da recuperação num mundo pós-pandémico, criando emprego e crescimento sustentável.

Na apresentação desta edição da Green Week, Isabel Brás alerta que a «biodiversidade é a variedade de vida na Terra. Esta teia de coisas vivas é o coração da natureza, limpando a água que bebemos, polinizando nossas plantações, purificando o ar que respiramos, regulando o clima, mantendo nossos solos férteis, fornecendo-nos medicamentos e fornecendo muitos dos blocos básicos de construção para indústria. No entanto, a natureza está a ser devastada como nunca antes. Esta perda está intimamente ligada à mudança climática e faz parte de uma crise ecológica geral. Os efeitos da perda de biodiversidade já chegaram e vão piorar se a tendência continuar».

A Diretora do Departamento de Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu incentivou ainda para a necessidade de «mudanças profundas na forma como vivemos, desde nosso sistema de energia e a forma como usamos a terra, até edifícios, cidades, transporte e alimentos, para atingir uma redução de emissões até 2050. O Green Deal Europeu é a resposta da UE a esta crise e nesta política enquadra-se a comemoração da Green Week, para alertar toda a comunidade para estes assuntos».

Plantação de 40 árvores no campus do Politécnico de Viseu

A Escola Superior Agrária do Politécnico de Viseu associa-se a este programa com a plantação simbólica de 40 árvores no campus do PV, no âmbito das comemorações dos 40 anos da instituição.