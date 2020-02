GOUVEIA: Linha aérea de média tensão passou a subterrânea

A EDP Distribuição deu por concluída uma intervenção na cidade de Gouveia que, “tanto do ponto de vista urbanístico como da qualidade de serviço técnico, apresenta ganhos substanciais e se afirma como de particular relevância para a cidade”.

Segundo a empresa, a obra, efetuada em resultado da ação da Área de Rede e Clientes Viseu (D-DRCM-AVS), que representou um investimento de cerca de 45 mil euros, “visou a passagem a subterrânea, numa extensão de cerca de 345 metros, de uma linha de média tensão (MT), desmontagem da anterior linha aérea que cruzava a zona de lazer da antiga fábrica das bobinas e terminava em frente ao Centro Republicano e a necessária adaptação de dois postos de transformação (PTD’s 05/GVA e 82/GVA)”.

“Ao eliminar alguns dos eventuais constrangimentos ambientais provocados pelas suas redes, a EDP Distribuição garante um aporte significativo na consolidação do serviço por si prestado e, consequentemente, no reforço da qualidade de vida da população do concelho de Gouveia”, é referido.