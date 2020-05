GOUVEIA: Câmara inicia plano de desconfinamento municipal na segunda-feira

A Câmara Municipal de Gouveia inicia, na segunda-feira, o plano municipal de desconfinamento, na sequência da aprovação pelo Conselho de Ministros do plano de transição de estado de emergência para estado de calamidade, a vigor desde as 00:00.

Assim, a partir de segunda-feira o município, onde há oito dias consecutivos não se registam novos casos de infeção com covid-19, vai reabrir alguns serviços municipais, designadamente a receção da câmara, o Balcão Único e o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), com o horário habitual de atendimento, das 09:00 às 14:00 e das 14:00 às 17:30.

Todavia, a reabertura destes serviços realizar-se-á mediante a fixação de uma lotação máxima dentro das instalações: um munícipe de cada vez na receção da câmara e no Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e dois no Balcão Único.

O uso de máscara para funcionários da autarquia e munícipes é obrigatório, tal como o é aguardar o atendimento no exterior dos edifícios e a manutenção do distanciamento social durante o atendimento e nas filas de espera.