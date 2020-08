“Gonçalo Lixa (ex-Gondomar B) é reforço para a defesa”

O Lusitano Futebol Clube informa chegou acordo com o defesa

lateral Gonçalo Lixa, de 21 anos, para assinar um vínculo válido por uma

temporada.

Gonçalo, defesa português, chega do Gondomar B, clube onde também

realizou a sua formação, formação essa que terminou ao serviço do FC Paços

de Ferreira.

Está assim assegurada a sétima contratação do plantel que estará às

ordens de Rogério Sousa, depois de já confirmadas nove renovações.