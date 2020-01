Gomes Cravinho vem a Lamego em Roteiro de Defesa Nacional

O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, desloca-se entre segunda e quarta-feira aos municípios de Lamego, Baião e Vila Real naquele que será o primeiro Roteiro de Defesa Nacional. Estes programas descentralizados destinam-se a promover um conhecimento e uma cultura de Defesa Nacional nas diferentes regiões do território nacional, em parceria estreita com os municípios e os governos regionais, criando oportunidades privilegiadas de contacto entre decisores e cidadãos, administração central e local, sociedade civil e família militar.

No primeiro dia, 27 de janeiro, João Gomes Cravinho vai estar em Lamego, onde visitará um dos 17 gabinetes de Atendimento ao Público, que o Exército disponibiliza em vários pontos do país e que servem sobretudo para garantir um maior acesso das populações a informação sobre o serviço militar. Seguir-se-á uma visita ao núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes.

Na manhã do segundo dia, 28 de janeiro, o destaque vai para a deslocação ao Centro de Tropas de Operações Especiais, unidade destinada à formação de militares na área das Operações Especiais e ao aprontamento da Força de Operações Especiais (FOE), popularmente conhecidos como “Rangers”. No local, o Ministro visitará também os aquartelamentos reabilitados, no âmbito dos investimentos já concretizados, na melhoria das infraestruturas militares.

Programa em Lamego

27 de janeiro

17h30 – Visita ao Gabinete de Atendimento ao Público do Exército

18h30 – Visita conjunta ao Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes

28 de janeiro

8h30 – Visita ao Centro de Tropas de Operações Especiais ***

9h40 – Visita ao Aquartelamento de Penude

– Exposição de meios e equipamentos da Força de Operações Especiais

– Demonstração técnico-tática de uma Special Operation Task Unit (SOTU)

– Formatura da SOTU

11h00 – Visita ao Castelo de Lamego

– Sessão com Presidente da Câmara de Lamego e Ministro da Defesa Nacional, que inclui período para diálogo com cidadãos

Local: Núcleo Arqueológico de Lamego