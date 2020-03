GOLFE TAÇA VISABEIRA

O jovem Daniel Antunes, acaba de perpetuar o seu nome na Taça Visabeira, pois foi o vencedor da prova comemorativa do 12º aniversário do CG Viseu. A anunciada chuva, desmobilizou grande parte dos habituais concorrentes, mas mesmo assim ainda apareceram seis dezenas de golfistas. Resultados muito bons, com o “top 7” a conseguir vencer o percurso caramulo do Montebelo. O Daniel Antunes obteve 41 pontos e foi seguido pelo Ricardo Coelho com 40, Paulo Neves 39, Carlos Duarte 38 e Luís Abreu, José Santos e Henrique Ferreira todos 37. Na classificativa gross liderou o Carlos Duarte com 26 pontos, o António Moutinho seguiu-se com 25 e o Luís Abreu com 24 fechou o pódio. Agostinho Lopes e Helena Coelho foram os autores das pancadas mais longas e o António Cunha teve a bola mais certeira no buraco 12. Depois da prova, foi realizada a AG que aprovou as contas e restantes pontos da convocatória. Após o jantar comemorativo, que mais uma vez foi realizado no Hotel Príncipe Perfeito, onde para além duma grande quantidade de associados e família, teve também a presença de Francisco Loureiro (diretor-geral da Visabeira Turismo) e Ermelinda Afonso (vereadora do desporto da CM de Viseu), foram entregues os prémios da prova, bem como das provas organizadas durante o ano transacto, tendo sido galardoados os seguintes associados;

1ª Categoria Jorge Sousa, Jaime Fernandes e Samuel Barros

2ª Categoria Eduardo Pedro Santos, Daniel Antunes e Álvaro Marreco

3ª Categoria Jacinto Pinto David Lopes e Ricardo Coelho

GROSS José Santos , António Cunha e António Moita

Senhoras Idalina Cardoso, Gay Adamson e Carla Lunet

Seniores Peter Roche, Luis Chaves e Paulo Domingues

Seniores 4ªfeira Net José Marques de Oliveira

Seniores 4ªfeira Gross Carlos Tinoco

Os Campeões do Clube são:

Net- Agostinho Lopes

Gross – Carlos Tinoco

MidAmateur – Agostinho Lopes

Sénior – João Navega

Master Sénior – Álvaro Marreco

Senhora – Gay Adamson

Uma riquíssima tômbola, contemplativa de todos os jogadores presentes, encerrou as comemorações deste clube beirão.

Álvaro Marreco