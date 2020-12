GOLFE – TAÇA DO CAPITÃO

A taça do capitão do CG Viseu, que visa homenagear o João Vinagre, teve este fim de semana a sua 8ª edição. Esta prova que é aberta a todos os interessados é disputada na modalidade “medal” com ¾ de handicap e esta edição teve a participação de seis dezenas de jogadores em representação de 9 clubes nacionais (Viseu, Qª Lágrimas, Arquitetos, Centro, Belas, Vidago, Benfica, Miramar e ACP). Nuno Marques do CG Viseu obteve a 1ª posição nas duas tabelas (net e gross) e pelo facto de ter vencido a tabela abonada, vai ter o seu nome perpetuado no troféu. Em net conseguiu 71 pancadas e foi seguido pelo Fernando Pimentel e Jorge Toste com 74, António Cunha 76, José Marques, Vicente Gouveia e Carlos Tinoco 78 e Carlos Miranda, Álvaro Marreco, Pedro Fernandes e Samuel Barros todos 79. Na tabela real, o Nuno e o António Cunha, conseguiram completar o percurso caramulo do Montebelo com 84 pancadas, enquanto o Fernando Pimentel precisou de mais 1, José Marques de mais 3 e Samuel Barros de mais 4.

