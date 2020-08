Golfe do CG Viseu no Algarve

A 8ª edição do torneio de verão do CG Viseu, juntou nos Salgados mais de sete dezenas de associados e amigos. Tal como no ano passado, os vinhos Dom Vicente, acompanharam-nos durante o almoço nas versões branco, tinto e rosé, com a particularidade de terem sido servidos, vinhos da 1ª colheita engarrafada (Monte da Ria) que é produzida no Algarve. Bons resultados, atendendo ao intenso calor, com o “top 8” a levar o campo de vencida. David Hughes foi o vencedor net com 39 pontos. Foi seguido pelo António Machado, Luís Carvalho, Getúlio Jorge e Jorge Ferreira todos com 38 e Noel Belliot, Pedro Pinto e Viriato Teixeira todos com 37. O melhor jogador em prova foi o Ricardo Pereira, que outrora brilhou no futebol e agora dá cartas no golfe, representando o Vilamoura GC com o handicap ega de 1,7. Apresentou um cartão com 34 pontos, superiorizando-se ao António Machado por 3 pontos, Lourenço Mestre por 4 e David Hughes e José Ferreira por 5. Atendendo que houve jogadores a participar sem handicap homologado (por conseguinte sem direito a prémios), os galardoados foram; Ricardo Pereira (1º gross), Lourenço Mestre (2º gross), David Hughes (1º net). Luís Carvalho (2º net), Getúlio Jorge (3º net), Jorge Ferreira (1º sénior) e Fátima Pita (1ª senhora).

Álvaro Manuel dos Santos Marreco